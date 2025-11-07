Ceylanpınar'da kendi kendine yanan ev için yüzlerce kişi seferber oldu

Maden Mahallesi'nde bir haftadır devam eden garip yangınlara mahalle dayanışmasıyla müdahale edildi

Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesinde, 8 kişilik bir ailenin evinde yaklaşık bir haftadır nedeni belirlenemeyen kendi kendine yanan yangınlar yaşanıyor. Gün içinde defalarca evdeki eşyaların tutuşması üzerine aile evi boşaltmak zorunda kaldı.

Dışarıya çıkarılan eşyaların da zaman zaman alev aldığı, ailenin geceyi geçirmek için sığındığı komşu evlerde de benzer yangınlar başladığı bildirildi. Olayın ardından yüzlerce vatandaş ve mahalle sakinleri duruma müdahale etmek için seferber oldu.

Bölge halkından Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, gece boyunca saatlerce nöbet tutup, dua ve namaz etti. Topluluğun duası ve sabahladığı nöbetin ardından, evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

Mehmet Mol konuya ilişkin olarak, 'Allah’a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü' diye konuştu.

Mahalledeki dayanışma ve yapılan dini ritüellerin ardından bölgede yangınların durduğu bildirilirken, yetkililerin olayla ilgili incelemesi ve yangınların nedenine dair araştırma devam ediyor.

