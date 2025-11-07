Ceylanpınar'da kendi kendine yanan ev için yüzlerce kişi seferber oldu

Şanlıurfa Ceylanpınar'da Maden Mahallesi'nde 8 kişilik ailenin evinde çıkan kendi kendine yangınlar için yüzlerce vatandaş dua ve namazla seferber oldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:15
Ceylanpınar'da kendi kendine yanan ev için yüzlerce kişi seferber oldu

Ceylanpınar'da kendi kendine yanan ev için yüzlerce kişi seferber oldu

Maden Mahallesi'nde bir haftadır devam eden garip yangınlara mahalle dayanışmasıyla müdahale edildi

Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesinde, 8 kişilik bir ailenin evinde yaklaşık bir haftadır nedeni belirlenemeyen kendi kendine yanan yangınlar yaşanıyor. Gün içinde defalarca evdeki eşyaların tutuşması üzerine aile evi boşaltmak zorunda kaldı.

Dışarıya çıkarılan eşyaların da zaman zaman alev aldığı, ailenin geceyi geçirmek için sığındığı komşu evlerde de benzer yangınlar başladığı bildirildi. Olayın ardından yüzlerce vatandaş ve mahalle sakinleri duruma müdahale etmek için seferber oldu.

Bölge halkından Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, gece boyunca saatlerce nöbet tutup, dua ve namaz etti. Topluluğun duası ve sabahladığı nöbetin ardından, evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

Mehmet Mol konuya ilişkin olarak, 'Allah’a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü' diye konuştu.

Mahalledeki dayanışma ve yapılan dini ritüellerin ardından bölgede yangınların durduğu bildirilirken, yetkililerin olayla ilgili incelemesi ve yangınların nedenine dair araştırma devam ediyor.

ŞANLIURFA'NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE YÜZLERCE VATANDAŞ, KENDİ KENDİNE YANAN EV İÇİN SEFERBER OLDU....

ŞANLIURFA'NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE YÜZLERCE VATANDAŞ, KENDİ KENDİNE YANAN EV İÇİN SEFERBER OLDU. GECE BOYUNCA SAATLERCE NÖBET TUTAN VATANDAŞLAR, DUA EDİP NAMAZ KILDI. VATANDAŞLARIN DUA VE NAMAZININ ARDINDAN EVDEKİ YANGINLARIN DURDUĞU BELİRTİLDİ.

ŞANLIURFA'NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE YÜZLERCE VATANDAŞ, KENDİ KENDİNE YANAN EV İÇİN SEFERBER OLDU....

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı