Ceylanpınar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ceylanpınar'da Beklenmedik Bir Şiddet Olayı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Yasin Demirtaş isimli birey, Aydoğdu Mahallesi'nde bulunduğu otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya maruz kaldı.

Ağır Yaralanan Demirtaş Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirtaş, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı. Olayın detayları ve saldırganın kimliğine ulaşma çabaları devam ediyor.