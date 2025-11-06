Çeyrek Asırlık Vefa: Milli Antrenör Ekrem Keskin Oltu'da İlk Hocasıyla Buluştu

Milli Antrenör Ekrem Keskin, 25 yıl sonra Oltu'da ilk hocası Sıtkı Toksoy'u ziyaret ederek anlamlı bir vefa örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:16
Oltu Spor Salonu'nda duygusal ziyaret

Erzurum’un Oltu ilçesinde 25 yıl önce tekvando ile tanışan Milli Takım Antrenörü Ekrem Keskin, kendisini spora kazandıran ilk hocası Sıtkı Toksoyu unutmadı. Keskin, Oltu Spor Salonu’nda Toksoy ve öğrencilerini ziyaret ederek anlamlı bir vefa örneği gösterdi.

Ekrem Keskin, tekvando ve kick boks branşlarında milli takımlarda görev yapıyor. Sahip olduğu unvanlar arasında Taekwondo 4. Kademe Baş Antrenör - 5. Dan ve Kick Boks 4. Kademe Baş Antrenör - 5. Dan bulunuyor. Ayrıca Taekwondo Yıldızlar Antrenörler Kurulu Üyesi ve Kick Boks Gençler Teknik Kurul ve Altyapı Sportif Teknik Kurul Başkan Yardımcısı olarak da hizmet veriyor.

'Ben de 25 yıl önce bu salonda, hocam Sıtkı Toksoy’un öğrencisiydim. Bugünkü başarılarımın temelleri burada atıldı. Sizler de çok çalışarak güzel yerlere gelebilirsiniz. Hem fakültelerde okuyun hem de spor yapın. İnanın, çok daha başarılı olacaksınız. Bir şampiyon hakim, bir şampiyon doktor, bir şampiyon mühendis neden olmasın?'

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Keskin, genç sporculara hem eğitim hem spor dengesi kurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu ve kendi deneyiminden örnekler paylaştı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Sıtkı Toksoy, eski öğrencisini yeniden salonda görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Etkinlik, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

