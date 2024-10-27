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Ceyşu'l Adl Örgütünün Saldırısı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen saldırıyı Ceyşu'l Adl örgütü üstlendi. 10 asker hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:29
Ceyşu'l Adl Örgütünün Saldırısı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

Ceyşu'l Adl Örgütünün Saldırısı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, 10 askerin yaşamını yitirdiği bir saldırı gerçekleşti. Saldırıyı, bölgede sık sık eylemler düzenleyen Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlendi.

Olayın Detayları

Ceyşu'l Adl, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Teftan bölgesinde bir devriye ekiplerini hedef aldıklarını belirtti ve konuyla ilgili daha fazla bilgi vereceklerini duyurdu.

Gözaltı ve Soruşturma

İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazeru'l Mehdi, saldırının ardından, olay yerinde bulunan Ceyşu'l Adl üyesi bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, Sistan-Beluçistan Valiliği, saldırının ardından genel yas ilan etti.

Örgütün Geçmişi

Saldırının ardından, İçişleri Bakanı İskender Mumini, olaya dair kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Ceyşu'l Adl, daha önce Cundullah adı altında faaliyet gösteren bir örgütün devamı olarak biliniyor. Örgüt, 2010 yılında liderleri Abdulmelik Rigi'nin idam edilmesinin ardından 2012'de adını değiştirmiştir.

Son Saldırılar

Ceyşu'l Adl'in son zamanlarda Sistan-Beluçistan bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılara, 30 Eylül'de 3 polisin öldüğü ve 1 Ekim'de bir okula açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar dahil.

İran'ın Açıklamaları

İran, Ceyşu'l Adl'in, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" iddia ettiğini ve bu örgütün yurt dışında yer alan istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini öne sürmektedir.

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