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Ceyşu'l Adl Üyesi 4 Kişi Öldürüldü

İran'ın güneydoğusunda düzenlenen operasyonda Ceyşu'l Adl örgütü mensupları etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:44
Ceyşu'l Adl Üyesi 4 Kişi Öldürüldü

Ceyşu'l Adl Örgütüne Yönelik Operasyon

İran'ın güneydoğusunda, Ceyşu'l Adl örgütü mensubu 4 kişi, geçen hafta 10 askerin öldüğü Teftan bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında öldürüldü. Ayrıca, operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Teftan bölgesinde, 26 Ekim tarihinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına yönelik Ceyşu'l Adl örgütü tarafından bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlarda silahlı insansız hava araçları da kullanıldı.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Yetkililerin elde ettikleri bilgiler doğrultusunda, detayların gelecekte kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

Ceyşu'l Adl Örgütü’nün Tarihçesi

Ceyşu'l Adl, 2003 yılından bu yana çeşitli sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün uzantısıdır. Örgüt lideri Abdulmelik Rigi, 2010 yılında yakalanarak idam edilmesinin ardından 2012 yılında ismini değiştirip Ceyşu'l Adl olarak yeniden yapılanmıştır. Örgüt, Sistan-Belucistan bölgesinde zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam etmektedir.

Geçmişteki Saldırılar

Ceyşu'l Adl, Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de 3 polisin hayatını kaybetmesine neden olan bir silahlı saldırının yanı sıra, 1 Ekim'de bir okula düzenlenen saldırıda da 4 kişinin yaşamını yitirmesini üstlenmişti. En son 26 Ekim'de sınır muhafızlarına yapılan saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti, Ceyşu'l Adl’in "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek saldırılar düzenlediğini iddia etmekte, ayrıca örgütün yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini söylemektedir.

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