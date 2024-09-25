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Cezayir, AP Üyesi Sarah Knafo'ya Yalan Haber Suçlamasıyla Dava Açtı

Cezayir hükümeti, Sarah Knafo'ya yalan haber yaydığı gerekçesiyle Paris'te dava açtı. Knafo'nun açıklamaları tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:56
Cezayir, AP Üyesi Sarah Knafo'ya Yalan Haber Suçlamasıyla Dava Açtı

Cezayir Hükümeti, Avrupa Parlamentosu Üyesine Dava Açtı

Cezayir hükümeti, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Sarah Knafo'ya yalan haber yaydığı gerekçesiyle Paris'te dava açtığını duyurdu.

Açıklamalarının Ardında Yatan Sebepler

Cezayir haber ajansı APS, Cezayir hükümetinin, Fransa'daki Reconquete Partisi'nden olan Knafo'yu hedef alarak yalan haber suçlamasıyla dava açtığını bildirdi. Knafo, geçmişte Eric Zemmour ile olan ilişkileri ve Cezayir karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor.

Knafo, geçtiğimiz günlerde RMC kanalında yaptığı açıklamada, Fransa hükümetinin Cezayir'e 800 milyon euro kalkınma yardımı yaptığını belirterek bu durumu "gereksiz kamu malı harcaması" olarak nitelendirmişti.

Fransa'nın Yabancı Yatırımları

Fransız hükümeti, yabancı ülkelere yardımcı olmak amacıyla her yıl "Kalkınmaya Kamu Desteği Programı" kapsamında belirli miktarda para tahsis etmektedir. Ayrıca, Fransa'da yaşayan 5 milyon Cezayirlinin, bu ülkenin en büyük yabancı topluluğunu oluşturduğu belirtilmektedir.

Cezayir kökenli Knafo, Zemmour'un liderliğindeki Reconquete Partisi'nden bu yıl yapılan seçimler sonucunda AP'de bir sandalye kazanmıştı.

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