DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,04 -0,43%
ALTIN
4.501,72 -0,47%
BITCOIN
4.637.746 -0,64%

Cezayir: Başbakan Nezir el-Arbavi Görevden Alındı — Seyfi Garib Vekâleten Atandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'yi görevden alıp yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i vekaleten atadı; analistler kabine değişikliği bekliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:52
Cezayir: Başbakan Nezir el-Arbavi Görevden Alındı — Seyfi Garib Vekâleten Atandı

Cezayir'de Başbakanlıkta Değişim: Nezir el-Arbavi Görevden Alındı

Seyfi Garib vekaleten atandı, kabinede yeniden düzenleme beklentisi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi bir kararnameyle Nezir el-Arbavi'nin başbakanlık görevine son verdi ve yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i başbakan vekili olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Nezir el-Arbavi’nin başbakanlık görevine son veren kararnameyi imzaladı ve yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib’i başbakan vekili olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Seyfi Garib, 2024'ün kasım ayında yapılan kabine değişikliğinde hükümete katılmıştı ve vekaleten atamasıyla yönetimde kısa süreli bir değişiklik başlattı.

Cezayirli siyasi analistler, Garib'in atanmasının ardından bir süre sonra kabinede yeni bir düzenleme beklediklerini belirtiyor.

Nezir el-Arbavi, 2023 yılının kasım ayında başbakanlık görevine atanmış; 18 Kasım 2024'te yeniden güvenoyu almış ve kabinede değişiklikler yapılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi