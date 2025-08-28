Cezayir: Başbakan Nezir el-Arbavi Görevden Alındı — Seyfi Garib Vekâleten Atandı

Cezayir'de Başbakanlıkta Değişim: Nezir el-Arbavi Görevden Alındı

Seyfi Garib vekaleten atandı, kabinede yeniden düzenleme beklentisi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi bir kararnameyle Nezir el-Arbavi'nin başbakanlık görevine son verdi ve yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib'i başbakan vekili olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Nezir el-Arbavi’nin başbakanlık görevine son veren kararnameyi imzaladı ve yerine Sanayi Bakanı Seyfi Garib’i başbakan vekili olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Seyfi Garib, 2024'ün kasım ayında yapılan kabine değişikliğinde hükümete katılmıştı ve vekaleten atamasıyla yönetimde kısa süreli bir değişiklik başlattı.

Cezayirli siyasi analistler, Garib'in atanmasının ardından bir süre sonra kabinede yeni bir düzenleme beklediklerini belirtiyor.

Nezir el-Arbavi, 2023 yılının kasım ayında başbakanlık görevine atanmış; 18 Kasım 2024'te yeniden güvenoyu almış ve kabinede değişiklikler yapılmıştı.