Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İkinci Dönem İçin Yemin Etti

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Yemin Töreni

Cezayir'de 7 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde %84,30 oy oranı ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Abdülmecid Tebbun, görevine yemin ederek resmen başladı.

Törenin Detayları

Başkent Cezayir'de düzenlenen yemin törenine, uluslararası büyükelçiler ve diplomatların yanı sıra Cezayirli sivil ve askeri üst düzey yetkililer katıldı.

Seçimlerde Tebbun'a rakip olan Barış Toplumu Hareketi (MSP) adayı Abdulali Hassani Şerif ve Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) adayı Yusuf Uşiş de töreni izleyenler arasındaydılar.

Yemin Töreninin Başlangıcı

Tören, Osmanlı dönemine ait tarihi Keçiova Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Belhac, 7 Eylül'deki seçim sonuçlarını anımsatarak Tebbun'un %84,30 oyla cumhurbaşkanı seçildiğini belirtti.

Geçmişten Günümüze

Kendisi, 2019 yılında yaşanan kitlesel protestolar sonucu istifa eden Abdulaziz Buteflika'nın ardından, %58 oy alarak Cezayir'in cumhurbaşkanı olmuştu. Tebbun, ikinci dönem için bağımsız aday olarak ordu, medya, dini topluluklar, iş dünyası ve bazı siyasi partilerin desteğini kazanmıştı.