Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Kabine Revizyonu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Kısmi Kabine Revizyonu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Savunma Bakanlığından sorumlu Devlet Bakanı ile Sanayi Bakanlığında önemli görevlendirmeler yaptı. Bu değişiklikler, Cezayir devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Semir Akun tarafından duyuruldu.

Görev Değişiklikleri ve Yeni Atamalar

Sözcü Akun’un açıklamalarına göre, Tebbun'un Başbakan Muhammed Nezir el-Arbavi ile güven tazelediği ifade edildi. Hükümetin istifasının ardından, başbakanlık görevi yeniden Arbavi'ye verildi. Ayrıca, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, Savunma Bakanlığından sorumlu Devlet Bakanı olarak atanırken; Lütfi Bucema Adalet Bakanı, Seyfi Garib ise Sanayi Bakanı oldu.

Bu revizyonun dikkat çeken bir yanı, adı yolsuzluk suçlamalarına karışan eski Sanayi Bakanı Ali Avn'ın görevden alınması oldu. Tebbun, 7 Eylül'deki seçimleri kazanarak 17 Eylül'de ikinci dönemine başlamış, Başbakan Arbavi’nin hükümetinin istifasını sunmasının ardından, istifa kararını ertelemesini istemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.