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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus ile Suçluların İadesi Anlaşmasını Onayladı

Cezayir, Tunus ile suçluların iadesini öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, 30 gün içinde yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:29
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus ile Suçluların İadesi Anlaşmasını Onayladı

Cezayir, Tunus ile Suçluların İadesi Anlaşmasını Onayladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Aralık 2021'de Tunus ile imzalanan suçluların iadesi anlaşmasını onayladığını duyurdu. Anlaşma, iki ülke arasında güvenlik ve adli işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Onay Kararnamesi Yayınlandı

Tebbun'un, Tunus ile suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı onaylayan kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Anlaşma, onay belgelerinin değişiminden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmanın İçeriği

Bu anlaşma çerçevesinde taraflar, belirtilen kural ve şartlara uygun olarak, kendi yargı makamlarının mahkûm ettiği kişileri birbirlerine teslim edecekler. Bu durum, her iki ülkenin adalet sistemleri açısından önemli bir kolaylık sağlayacak.

Cezayir ve Tunus, Aralık 2021'de imzaladıkları bu anlaşma ile birlikte, iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

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