Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Yurt Dışı Ziyaretleri: Krizler ve İlişkiler Öne Çıkıyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Mısır ve Umman'a gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde bölgesel krizler ve ikili ilişkileri masaya yatırdı. Tebbun, 7 Eylül tarihinde yapılan seçimlerde kazandığı zaferin ardından, ilk yurt dışı durakları olarak bu iki ülkeyi seçti.

Mısır Ziyareti: Filistin, Libya ve Sudan Konuları Öne Çıkıyor

Cezayirli siyasi uzman Osman Lıhyani, Tebbun'un Mısır ziyareti sırasında Filistin, Libya ve Sudan'daki krizler gibi bölgesel meselelerin ana gündemi oluşturduğunu belirtti. Tebbun, Mısır'a yaptığı daha önceki ziyareti Ocak 2022'de gerçekleştirmişti. İlk olarak 2014 yılında Sisi’yi ziyaret eden ilk ülke temsilcisi olan Tebbun'un ilk dış ziyaretinin Suudi Arabistan olduğu hatırlatıldı.

Lıhyani, "Mısır ile iletişimde iki temel mesele var. Birincisi Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler. Cezayir, son yıllarda Filistin meselesinde daha büyük bir rol oynamaya çalışıyor," dedi. İkinci mesele olarak ise Libya'daki durumun güvenlik ve siyasi endişeler doğurduğuna dikkat çekti.

Umman Ziyareti: İlişkilerin Canlandırılması

Tebbun'un Umman ziyareti de oldukça önemli. Lıhyani, bu ziyaretin, Cezayir’in bazı ülkelerle durağan olan ilişkilerine ivme kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Umman, gerek doğrudan gerek dolaylı arabuluculukta önemli bir rol oynamaktadır. Tebbun, 3 gün süren Umman ziyaretinde 8 mutabakat zaptı imzaladı.

Dış Politika ve Stratejik İlişkiler

Cezayirli stratejik ilişkiler uzmanı Hassan Kasımi, Tebbun'un ilk dönemindeki dış politika yaklaşımını, ikinci dönemde de sürdüreceğini öngörüyor. Kasımi, Tebbun'un Arap ve İslam dünyası ile olan ilişkilerine önem verdiğini ifade etti. Ayrıca Cezayir'in, komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürme çabasının yanı sıra, askeri caydırıcılığı da artırmak istediğinin altını çizdi.

Fransa ile İlişkiler

Kasımi, Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı görüşünü savunarak, "Cezayir, ilişkilerin normalleşmesi için kendi şartlarını dayatabilir," ifadesini kullandı. Tebbun'un egemenlik konusundaki kararlılığıyla tanındığını belirtti.

Tebbun'un Yurt Dışı Ziyaretlerinin Önemi

Tebbun'un Arap bölgesi ve "kardeş ülkeler" ile olan ilişkileri güçlendirme çabası, Cezayir’in uluslararası platformlardaki varlığını arttırmayı ve bölgedeki önemli meseleleri çözmeyi hedefliyor. Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde geçici üye olarak yer almasının ardında, Arap ve Afrika’nın sesini duyurma çabası yatıyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, "Filistin halkından ve Gazze'den vazgeçmeyeceğiz," diyerek Filistin meselesinin dış politikasındaki önceliğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.