Cezayir Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oy Verme Süreci Tamamlandı

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı

Cezayir'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, başlangıçta saat 19.00'da sona ermesi planlanmışken, Bağımsız Seçim Kurulu tarafından bir saat daha uzatıldı ve oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de tamamlandı.

Seçim Süreci ve Katılım Oranları

Oyların sayımına hemen ardından geçildi. Bağımsız Seçim Kurulu, saat 17.00 itibarıyla yurtiçindeki seçmen katılım oranını %26.45, yurtdışı içinse %18.31 olarak açıkladı. Ancak, sandıkların kapanmasının ardından toplam katılım oranının ne olduğu henüz duyurulmadı.

Resmi seçim sonuçlarının ise yarın açıklanması bekleniyor.

Adaylar ve Seçim Geçmişi

Cumhurbaşkanlığı seçimine mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) adayı Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif katıldı.

Cezayir'de 2019 yılında meydana gelen büyük halk protestoları sonrası 20 yıllık iktidarı sona eren Abdulaziz Buteflika yerine, Tebbun seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı olmuştu. Şu an 78 yaşında olan Tebbun, görev süresini uzatmak için bağımsız aday olma kararını aldı ve ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini alarak seçimlerin favorisi olarak gösteriliyor.

Diğer adaylardan MSP, mecliste 65 milletvekili ile temsil ediliyor ve 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif aday olarak seçime katıldı. FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski bir gazeteci ve milletvekili olarak yarışa katıldı.