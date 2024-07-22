Cezayir'de 26 Orman Yangını Kontrol Altında

Cezayir'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Cezayir, son 24 saat içinde ormanlar ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangını kontrol altına aldı. Yangınlar, ülkedeki merkezi ve doğu bölgelerinde yoğunlaştı.

Yangınların Detayları

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi sürecinde can kaybının yaşanmadığını, ancak Kabail bölgesindeki Becaye kenti yakınlarındaki 10 yangının ormanlara ciddi zarar verdiğini bildirdi. Diğer Etkilenmiş Bölgeler

Ülkenin Mila, Burc Bu Ariric, Skikda, Tizu Vizu ve Tilimsan bölgelerinde toplam 7 yangın söndürüldü. Ayrıca, bu bölgelerdeki 3 yangın halen kontrol altında tutuluyor.

Tarım Alanlarına Da Etkisi Var

Güneydeki Biskra ve Menia ile orta kısımdaki Media ve Ayn Defla'nın yanı sıra güneydeki Guelma bölgelerinde de tarım alanları ve meyve bahçelerini etkileyen toplam 9 yangın başarıyla söndürüldü.

Uluslararası İş Birliği

Cezayir’in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınında 17 Temmuz'da meydana gelen yangın, her iki ülkenin itfaiye ekiplerinin ortak çabaları ile söndürülmüştü.