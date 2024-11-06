Cezayir'de 28 Yıl Süren Alıkoyma Olayında Ömür Boyu Hapis Cezası

Cezayir'de 28 Yıllık Kayıp Olayı Açığa Çıktı

Cezayir'in başkenti çevresinde yaşanan şok edici bir olay, ülkede gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Celfe Yargı Konseyi, 28 yıl boyunca komşusunu evinde alıkoyan bir kişi hakkında ömür boyu hapis cezası kararı verdi.

Olayın Gelişimi

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 1996'dan bu yana kayıp olan bir kişinin akıbetine dair başlatılan hukuki süreçte, sanık Mayıs ayında gözaltına alınmıştı. Uzun süren duruşmalar sonucunda mahkeme, sanığın eylemlerini cezasız bırakmadı.

Başka Sanıklar ve Sonuçlar

Olayla ilgili olarak, kaçırma olaylarını önlemek ve insan ticaretine karşı mücadele kanunları çerçevesinde bilgi vermeme suçlamasıyla toplamda dört kişi yargılandı. Bu sanıklardan iki tanesi birer yıl hapis cezası alırken, diğer ikisi beraat etti.

Kayıp Kişinin Bulunması

Celfe Yargı Konseyi, 12 Mayıs tarihinde yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmayı açıkladı. İhbarcı, 30 yıldır kayıp olan kardeşinin, El-Kadid kentindeki komşusunun evinde saklandığını ifade etti. Ardından kolluk güçleri, kaldığı yere giderek yasal işlemleri başlattı.

Üzücü Bir Durum

Sosyal medya platformlarında alıkonulan kişinin, eski kıyafetler içinde ve bakımsız bir şekilde bulunduğu görüntüler paylaşıldı. Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, bu trajik olayın mağduru 16 yaşındayken, 1996 yılında kaçırılan Ömer bin Ümran'dır. Bin Ümran, 13 Mayıs gecesi, komşusunun evinde samanla dolu bir çukurda, şok halde ve konuşamaz durumda bulundu.

Aile İddialarda Bulundu

Ailesi, Bin Ümran'ın 1990'lı yıllarda Cezayir'deki silahlı gruplar tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü düşünüyordu. Bu olayın ortaya çıkması, pek çok kişiyi derinden etkiledi ve toplumsal bir sorgulama başlattı.