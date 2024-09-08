Cezayir'de Abdülmecid Tebbun Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Cezayir Seçim Kurulu, ülkenin gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak oyların %94'ünü kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Seçim Süreci ve Katılım Oranı

Seçim sürecinin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ancak seçimlerin genel olarak sakin geçtiği ve yüksek bir katılım oranı ile gerçekleştiği bildirilmektedir.

Gelecek Hedefler

Tebbun’un ikinci döneminde, siyasi ve ekonomik reformları sürdüreceği ve Cezayir’in uluslararası platformdaki konumunu güçlendireceği bekleniyor.