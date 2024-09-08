Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun'un Seçim Zaferi

Cezayir'de Tebbun'un Seçim Başarısı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, gerçekleştirilen erken seçimlerde yüzde 94,65 oy oranıyla büyük bir zafer elde etti. Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, bir basın toplantısı düzenleyerek Tebbun'un yeniden görevine devam edeceğini duyurdu.

Seçim Sonuçları ve Katılım Oranı

Şerefi, Tebbun'un ardından Barış Toplumu Hareketi (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif'in yüzde 3,17 oy aldığını belirtirken, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi'nin ise yüzde 2,16 oyla seçimde son sırada yer aldığını aktardı. Ayrıca seçimlere katılım oranının yüzde 48 olduğunu ifade etti.

Önceki Dönem ve Güncel Durum

2019 yılında Cezayir’de yaşanan kitlesel protestoların ardından Abdulaziz Buteflika 20 yıllık iktidarını sonlandırarak istifa etmek zorunda kalmıştı. Ardından Tebbun, ilk seçimde yüzde 58 oy alarak cumhurbaşkanı olmuştu. Bu kez ise bağımsız aday olarak destek almak için ordu, medya, dini gruplar ve bazı siyasi partilerin desteğini kazanmıştı.