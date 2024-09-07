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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Cezayir'de 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemleri başladı. Yaklaşık 24 milyon seçmen sandık başında.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:01
Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Cezayir'de Oy Verme Süreci Başladı

Cezayir'de, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy verme işlemleri başlamış bulunmaktadır. Seçim, yerel saatle 08.00'de başlayıp, 19.00'a kadar devam edecektir.

Seçimle İlgili Detaylar

Bağımsız Seçim Kurulu tarafından, gerektiği durumlarda oy verme süresinin bir saat uzatılabileceği bildirilmiştir. Ülke genelinde yaklaşık 24 milyon Cezayirli vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir.

Yurt Dışında Oy Kullanma

Yurt dışında bulunan Cezayirlilerin ise 2 Eylül itibarıyla bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde oy kullanabilme işlemleri devam etmektedir.

Adaylar ve Seçim Geçmişi

Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi'nden Yusuf Uşuşi ve Barış Toplumu Hareketi'nden Abdulaali Hassani Şerif yarışmaktadır.

2019 yılında gerçekleşen büyük halk protestolarının ardından Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasında Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak göreve gelmiştir. Şu anda 78 yaşında olan Cumhurbaşkanı Tebbun, yeniden görev almak için bağımsız adaylığını açıklamıştır ve destek aldığı çeşitli gruplar bulunmaktadır.

MSP, Cezayir’in en büyük İslami eğilimli partisi olarak ortada dururken, 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif bu partinin adayı olmuştur. Ayrıca, mecliste 26 milletvekili bulunan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi de seçimdeki adaylar arasındadır.

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