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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 3 Adayın Başvurusu Kabul Edildi

Cezayir'deki 7 Eylül cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 adayın başvurusu onaylandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:39
Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 3 Adayın Başvurusu Kabul Edildi

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Adaylar Belli Oldu

Cezayir'de 7 Eylül 2023'te gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurular değerlendirilmeye alındı. Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da dâhil olmak üzere toplam 16 adaydan yalnızca 3'ünün başvurusu kabul edildi.

Yüksek Seçim Kurulu Açıklama Yaptı

Cezayir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Şurfi, seçimlere katılmak isteyen adayların yerel ve genel meclislerde görev yapan en az 600 kişi veya 50 bin vatandaşın imzasını toplaması gerektiğini vurguladı. Şurfi, yapılan başvurulardan yalnızca 3 tanesinin kabul edildiğini ve bu adayların dosyalarının Anayasa Mahkemesi’ne iletildiğini bildirdi.

Adaylar ve Onay Süreci

Kabul edilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı Tebbun ile birlikte Barış Toplum Hareketi Partisi’nden Abdulali Hassani eş-Şerif ve Sosyalist Güçler Cephesi’nden Yusuf Uşiş bulunmaktadır. Şurfi, bu adayların kesin onayının, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olduğunu belirtti.

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