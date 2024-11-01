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Cezayir'de Kurtuluş Devrimi'nde 4 Bin Mahkuma Af

Cezayir'de Kurtuluş Devrimi vesilesiyle 4 binden fazla mahkuma af kararı alındı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:28
Cezayir'de Kurtuluş Devrimi'nde 4 Bin Mahkuma Af

Cezayir'de Kurtuluş Devrimi'nin Anısına Af Kararı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, her yıl 1 Kasım'da kutlanan Kurtuluş Devrimi nedeniyle 4 binden fazla mahkum için af kararı aldı. Cezayir resmi haber ajansının aktardığına göre, Tebbun, Fransa'nın sömürgeciliğine karşı başlayan Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin (1954-1962) yetmişinci yıl dönümünde iki cumhurbaşkanlığı kararnamesine imza attı.

Aftan Yararlananlar

Radyo M’in haberinde, kamu düzeniyle ilgili davalardan kesin hüküm giyenlerin yanı sıra, kamu güvenliğini zayıflatma suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci İhsan el-Kadi de aftan yararlananlar arasında yer aldı. Ek olarak, 2019 yılında gerçekleşen halk hareketleri ile bağlantılı bazı mahkumlar da af kapsamına alındı.

Bağımsızlık Mücadelesinin Önemi

Cezayir Cumhurbaşkanları, 5 Temmuz bağımsızlık günü ve 1 Kasım devrim günü gibi milli bayramlarda af kararları almakta. 1830-1962 yılları arasında Fransız sömürgesi olan Cezayir, 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesi başlatarak, yaklaşık 1,5 milyon insanın hayatını kaybettiği sekiz yıllık bir savaştan sonra 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını ilan etti.

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