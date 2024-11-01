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Cezayir'de Kurtuluş Devrimi'nin 70. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cezayir, Kurtuluş Devrimi'nin 70. yıl dönümünü askeri geçit töreniyle kutladı, önemli liderler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:09
Cezayir'de Kurtuluş Devrimi'nin 70. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cezayir Kurtuluş Devrimi 70. Yıldönümünde Unutulmaz Bir Tören

Cezayir, Fransız sömürgesine karşı verilen Kurtuluş Devrimi'nin 70. yılını büyük bir askeri geçit töreniyle kutladı. Tören, başkent Cezayir'deki Cezayir Ulu Camisi yakınında gerçekleşti.

Törene Üst Düzey Katılım

Törene Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha katıldı. Ayrıca, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de onur konuğu olarak törene iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Tebbun, geçit töreninden önce yaptığı konuşmada, Kurtuluş Devrimi'nin 70. yıl dönümüne özel bir önem atfettiklerini belirtti. Tebbun, Cezayir ordusunun, Kurtuluş Devrimi'ni veren askerlerin mirasçısı olduğunu ifade ederek, "Cezayir ordusunun silahları, Cezayir'in savunması ve milli egemenliğinin korunması içindir" dedi.

Coşkuyla Karşılanan Geçit Töreni

Askeri geçit töreninde, Cezayir ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç, uçak ve asker, halkı selamladı. Törende, halkın yoğun ilgisi ve coşkusu dikkat çekti.

Tarihsel Arka Plan

Kurtuluş Devrimi, 8 yıl süren zorlu bir mücadele sonrasında, yaklaşık 1,5 milyon Cezayirlinin hayatını kaybetmesiyle tamamlandı ve ülkenin bağımsızlığı 5 Temmuz 1962'de ilan edildi.

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