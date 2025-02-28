Cezayir'de Ramazan İçin Alışveriş Coşkusu ve Fiyat İndirimleri

Cezayir'de ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda yoğunluk artıyor. Fiyatların uygun olması sebebiyle vatandaşlar, alışveriş telaşına girdi.

Gıda ürünlerinden mutfak eşyalarına kadar birçok ihtiyacını karşılayan Cezayirliler, "11 ayın sultanı" ramazanı karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Cezayir’in en işlek pazarlarından Bir Hâdim Kapalı Çarşısı da ramazan alışverişine çıkan Cezayirlilerin gözdesi haline geldi. Çarşıda fiyatların uygun olması nedeniyle alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabiri, Bir Hâdim Kapalı Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlara mikrofon uzattı. Pazar esnafından Manav Ömer bin Saray, "Ürünlerde büyük bir bolluk var ve halk fiyatlardan memnun çünkü herkesin alım gücüne uygun," dedi.

Vatandaşlardan Baye Belkaid de fiyatların makul olduğunu ifade ederek, "Ramazan hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Sebze, meyve ve et gibi temel gıdalarımızı aldık," şeklinde konuştu.

Kamu ve Özel Sektörden Dar Gelirlilere Destek

Cezayir Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ülke genelinde 605 'mahalle pazarı' açılması talimatı verdi. 15 Şubat itibarıyla 555’inin hizmete girmesiyle birlikte, bu pazarlar üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşmasına olanak sağladı.

Ticaret Bakanlığı Denetim Ekibi Başkanı Yasemin Guveydri, bu pazarların tüketiciye uygun fiyatlı ürün sunarken, üreticiler için de tanıtım fırsatı oluşturduğunu vurguladı.

Yetkililer, stokçuluk yapılmaması ve fahiş fiyatların uygulanmaması için pazarlarda denetimler gerçekleştirdi. Hükümetin çabalarına destek olarak, kamu ve özel sektör şirketlerinden oluşan Cezayir Ekonomik Yenilenme Konseyi de 880 gıda ürününde yüzde 30'a varan indirim yapılacağını duyurdu.