Cezayir'de Türk-Cezayir Ortak Girişimi Gofret Fabrikası Açıldı

Türk-Cezayir İşbirliği Zirveye Ulaşıyor

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Türk-Cezayir ortak girişimi olarak kurulan El-Wissal isimli gofret ve bisküvi fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni, Cezayir’in El Vad kentinde gerçekleştirildi.

Kadın İstihdamına Katkı

Açılışta bir konuşma yapan Büyükelçi Küçükyılmaz, fabrikanın özellikle kadınların istihdamına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Bu yatırımın, bölgedeki ekonomik gelişime de olumlu yansımalarını beklediklerini belirtti.

Fabrika Turu ve Vizyon

Açılışın ardından Büyükelçi, fabrikayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, El Vad kentinde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren Tricisud şirketine ait çelik hasır imalat fabrikasını da ziyaret etti.

Türk İş Adamlarının Yatırım İsteği

Küçükyılmaz, El-Wissal fabrikasının bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, "Bu tesis Türk-Cezayir işbirliğinin güzel bir örneği. Büyükelçilik olarak Türk iş adamlarının özellikle Sahra Bölgesi'nde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi daima Cezayir'deki Türk girişimcilerin yanında olacağız," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.