Cezayir'de Türkiye Maarif Vakfı'na Okul Açma İzni

Cezayir'den Türkiye Maarif Vakfı'na Okul Onayı

Cezayir, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) başkentte okul açmasına onay verdi. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgilere göre, TMV'ye bağlı Uluslararası Maarif Okulu'nun açılmasına ilişkin anlaşmanın onaylandığı Cezayir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, resmi gazetede yayımlandı.

TMV'nin Uluslararası Vizyonu

29 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Resmi Gazetesi'nde yayımlanan kanunla, Türkiye ile Cezayir arasında Uluslararası Maarif Okulu açılmasına dair anlaşma uygun bulundu. 17 Haziran 2016 tarihinde kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında eğitim faaliyetleri yürütme yetkisine sahip bir kuruluş olup, dünya genelinde geniş bir yelpazede eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Dünya Genelinde Eğitim Faaliyetleri

Türkiye Maarif Vakfı, dünya çapında 55 ülkede biri üniversite olmak üzere toplam 471 eğitim kurumu, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 öğrenci yurduyla aktif olarak eğitim hizmeti vermektedir. Bu yeni anlaşma ile birlikte, TMV'nin eğitim ağı daha da genişlemiş olacak.