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Cezayir'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Cezayir'de 9 vilayette çıkan 13 yangın için söndürme çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:47
Cezayir'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

Cezayir'deki Yangınlarla Mücadele

Cezayir'de yer alan 9 vilayetin orman ve tarım alanlarında çıkan toplam 13 yangın, sönmeyecek gibi görünüyor. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, bu duruma dair bazı bilgilere yer verdi.

Yangınların Ayrıntıları

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların sivil savunma ekipleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi. Bu ekipler, şu ana kadar 8 yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Uluslararası İş Birliği

Özellikle, Cezayir’in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehrinin yakınlarında, 17 Temmuz'da çıkan orman yangını, iki ülkenin itfaiye ekiplerinin ortak çabalarıyla başarılı bir şekilde söndürüldü. Bu durum, uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangınların söndürülmesi için yapılan çalışmalar, bölgedeki ekosistem ve tarım alanlarının korunması adına büyük bir önem taşıyor.

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