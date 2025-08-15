DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden düştü: 18 ölü, 9 yaralı

Cezayir'in Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsü köprüden Harraş Deresi'ne yuvarlandı; 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, 2'si ağır.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:01
Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden düştü: 18 ölü, 9 yaralı

Cezayir'in Harraş bölgesinde yolcu otobüsü köprüden dereye düştü

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden Harraş Deresi'ne yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza ve resmi açıklama

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, otobüsün seyir halindeyken kontrolden çıkarak Harraş Deresi'ne yuvarlandığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 18 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kurtarma görüntüleri ve tanıklar

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otobüsün suyla dolu vadide neredeyse tamamen suya gömüldüğü ve çevredeki vatandaşların suya girerek yolcuları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kamu kurumlarının ve yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18...

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ve dalgıç ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18...

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos