Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden düştü: 18 ölü, 9 yaralı

Cezayir'in Harraş bölgesinde yolcu otobüsü köprüden dereye düştü

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden Harraş Deresi'ne yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza ve resmi açıklama

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, otobüsün seyir halindeyken kontrolden çıkarak Harraş Deresi'ne yuvarlandığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 18 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kurtarma görüntüleri ve tanıklar

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otobüsün suyla dolu vadide neredeyse tamamen suya gömüldüğü ve çevredeki vatandaşların suya girerek yolcuları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Kamu kurumlarının ve yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ve dalgıç ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.