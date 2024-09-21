Cezayir'deki Sel Felaketi: İki Kayıp

Cezayir'de Sel Felaketi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Cezayir'in orta kesimlerinde yer alan El-Celfe vilayetinde meydana gelen sel felaketi, üzücü sonuçlar doğurdu. Cezayir Sivil Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, bir kamyonun sel sularına kapılması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca, bu araçta bulunan bir çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürdürülmektedir. Geçtiğimiz 9 Eylül'den itibaren, Cezayir'in güneybatısında etkili olan şiddetli yağışlar, sana felaketlerine yol açmış durumdadır.

Cansız Bedene Ulaşıldı

Sivil savunma yetkilileri, sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca, yine güneybatıda yaşanan bu doğal afet sonucu 260 aile tahliye edilerek geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir.

Bu tür felaketler, Cezayir'de halkın yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor ve gerekli önlemlerin alınması önem arz ediyor.