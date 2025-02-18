Cezayir'den Fransız Bakan Dati'nin Batı Sahra Ziyaretine Sert Tepki

Cezayir, Fransız Bakan Rachida Dati'nin Batı Sahra ziyaretini 'çok tehlikeli bir mesele' olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:30
Cezayir'den Fransız Bakan Dati'nin Batı Sahra Ziyaretine Sert Tepki

Cezayir, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin tartışmalı Batı Sahra bölgesine yapmış olduğu ziyareti "çok tehlikeli bir mesele" olarak değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dati'nin Cezayir ile Fas arasında bir tartışma konusu olan Batı Sahra'ya gitmesine gösterilen tepki vurgulandı. Açıklamada, "Fransız hükümetindeki üyelerden birinin Batı Sahra bölgesini ziyaret etmesi son derece tehlikeli bir meseledir" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Fransa'nın uluslararası meşruiyeti açıkça hafife aldığı belirtilerek, "Bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyelerinden birinin uluslararası meşruiyeti açıkça hafife aldığını gösteriyor" denildi.

Fransız Bakanın gerçekleştirdiği ziyaretin, Fas'ın Batı Sahra'daki tek taraflı tutumunu pekiştirmeyi amaçladığı ifade edildi ve Cezayir, Fransız hükümetinin uluslararası meşruiyet doğrultusunda bölgede sorunları çözme çabalarından uzak durduğunu öne sürdü.

Bakan Dati, Batı Sahra'daki el-Uyun kentini ziyaret etmişti.

Batı Sahra ve Tarihsel Gerginlikler

Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasından sonra, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında gerginlikler başlamıştır. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadelesini sürdürmüştü. Bu ateşkesin ardından Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili gerçekleştirilen görüşmeler ise başarıya ulaşamamıştır.

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