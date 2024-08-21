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Cezayir'den Lübnan'a Akaryakıt Desteği

Cezayir, Lübnan'a elektrik krizi nedeniyle 30 bin ton akaryakıt gönderecek.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:46
Cezayir'den Lübnan'a Akaryakıt Desteği

Cezayir, Lübnan'a 30 Bin Ton Akaryakıt Gönderiyor

Cezayir, elektrik sıkıntısı çeken Lübnan'a 30 bin ton kapasiteli bir akaryakıt tankeri yollama kararı aldı. Cezayir devlet şirketi Sonatrach, bu akşam "Ain Aker" isimli tankerin yola çıkacağını duyurdu.

Durumun Aciliyeti

Bu operasyon, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla hayata geçiriliyor. yangın damlayan elektrik santrallerinin ihtiyaç duyduğu yakıt, Lübnan'ın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere gönderilecek.

Geçtiğimiz Görüşmeler

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi arasında 18 Ağustos'ta yapılan telefon görüşmesinin ardından bu yardım kararlaştırıldı. Arıcavi, Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Lübnan'a bu acil destek sağlama isteğini dile getirdi.

Lübnan'daki Elektrik Krizi

Lübnan Elektrik Bakanlığı, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana vatandaşlara sadece günde 4 saat elektrik hizmeti sunabildiklerini açıkladı. Yakıt yetersizliği nedeniyle güneydeki Zahrani Tesisleri hizmet dışı kaldı, bu da ülke genelinde kesintilere yol açtı.

Ayrıca, Lübnan merkezinin 2019'daki ekonomik depresyonunun ardından, Merkez Bankası'nın sübvanse edilen elektrik desteğini sona erdirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Mahalli yönetim, mevcut elektrik ihtiyacını sadece petrol ile sağlamaktadır ve bu nedenle vatandaşlarına günlük maksimum 4 saat elektrik sunabilmekte. Diğer saatlerde ise çoğu Lübnanlı, özel jeneratörler kullanmak zorunda kalıyor.

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