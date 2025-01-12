Cezayir, Fransa'daki Aşırı Sağı Dezenformasyonla Suçladı

Cezayir, Fransa'daki aşırı sağın kendisine karşı dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü iddia etti. Gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 02:43
Cezayir, Fransa'daki Aşırı Sağı Dezenformasyonla Suçladı

Cezayir, Fransa'daki Aşırı Sağı Dezenformasyonla Suçladı

Cezayir, Fransa'daki aşırı sağın kendisine karşı yanlış bilgi ve çarpıtma kampanyası yürüttüğünü belirterek, Fransa'ya karşı gerilimi tırmandırma iddialarını yalanladı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, 'Nefret söylemi ve intikamcılıkla bilinen aşırı sağ, Fransız hükümetindeki bilinen destekçileri aracılığıyla Cezayir'e karşı bir dezenformasyon kampanyası başlattı.' ifadelerini kullandı.

Gerilim İddiaları Redd edildi

Açıklamada, Cezayir'in, Fransız aşırı sağının ve sözcülerinin ileri sürdüğü gibi gerilimi tırmandırma ya da üstünlük kurma girişiminde bulunmadığı vurgulandı. Aşırı sağın temsilcilerinin, Cezayir-Fransa ilişkilerini bozmak için kamuoyuna yönelik tehditler savurduğu ifade edildi.

Ayrıca, Fransa tarafından sınır dışı edilen Cezayirli sosyal medya fenomeni Numan Bualam (Doualemn olarak da biliniyor), Cezayir tarafından ülkeye kabul edilmedi. Bu durum, Bualam’a yöneltilen suçlamalara cevap verme ve Fransa yargısı önünde kendini savunma imkanı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Fransa ile Cezayir Arasındaki Gergin İlişkiler

Fransa'nın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına verdiği destek, Cezayir ile ilişkilerin gerginleşmesine neden oldu. 10 Ocak’ta nefret suçunu yaymakla suçlanan Bualam'ın sınır dışı edilmesi, Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirmiş durumda. Özellikle, iki ülke arasında çözüm bekleyen tarihi sorunlar, Fransız yetkililerin Cezayir arşivini iade etmemesi ve nükleer denemelerin kurbanları için tazminat talepleri gibi derin konular üzerinde duruluyor.

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