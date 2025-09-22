Cezayir, Fransa ile Diplomatik Pasaport Vize Muafiyetini İptal Etti

Cezayir, Fransa ile diplomatik pasaport vize muafiyetini iptal etti

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2013 yılında Fransa ile imzalanan ve diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu iptal kararının, Fransız tarafının anlaşmanın uygulanmasını askıya almasının ardından alındığı kaydedildi.

Cezayir hükümetinin, Fransa hükümetine diplomatik pasaport taşıyan Fransız vatandaşlarına vize uygulanacağı yönünde bildirimde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, kararın alınmasında etkili olan gelişme olarak, 7 Ağustos tarihinde Emmanuel Macron'un Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine tanınan vize muafiyetini askıya alma kararına atıf yapıldı. Bu adımın ardından Cezayir, Fransız diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı feshetme kararı aldı.

Olay diplomasi ve iki ülke ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; gelişmelerin nasıl bir yansıma bulacağı takip ediliyor.