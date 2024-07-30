Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra Planına Tepki Gösterdi

Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra Üzerindeki Adımlarına Karşı Durdu

Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra ile ilgili özerklik temelli çözüm planını desteklemesi üzerine, Paris Büyükelçisi Said Musa'yı derhal geri çekme kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Fransa hükümetinin, Batı Sahra meselesinde Fas'ın egemenliği altındaki özerklik planını tanımasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Açıklamada, Cezayir'in Paris ile diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar düzeyinde devam ettireceği belirtildi.

Fransa'nın Desteği ve Gelişmeler

Fas Kraliyet Divanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektup üzerine açıklamada bulunarak, Fransa’nın, Batı Sahra sorununa dair özerklik planını desteklediğini ifade etti. Açıklamada, Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üzerindeki etkisi ve bunun Batı Sahra üzerindeki egemenlik destekleri olduğu belirtildi.

Cezayir'in Tepkisi

Cezayir, daha önce 25 Temmuz'da Fransa’nın bu planı desteklemesine karşı büyük bir üzüntü duyduğunu ve bunu güçlü bir şekilde kınadığını ifade etmişti. Batı Sahra’nın siyasi durumu, uzun yıllardır çözülmemiş bir mesele olmayı sürdürmektedir.

Batı Sahra Sorunu ve Taraflar

Batı Sahra, Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşarak Fas'ın fiili egemenliği altındadır. Bu bölge, yıllardır Fas, Cezayir ve İspanya arasında devam eden bir sorunun merkezinde yer almaktadır. Kendini Batı Sahra'nın kurtuluş hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi, 1976'da bağımsızlık ilan etmişken, bu durumun çözümü için Cezayir, referandum talebinde bulunmaktadır.

Polisario Cephesi, 1991 yılında sağlanan ateşkes anlaşmasına kadar, Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütmüştü; ancak anlaşma sonrası Batı Sahra'nın statüsüne dair görüşmelerde başarılı olunamamıştır.