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Cezayir, Fransa'yı Hafıza Dosyası Tahrifi ile Suçladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'daki aşırılık yanlılarını hafıza dosyasını tahrif etmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 03:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 03:21
Cezayir, Fransa'yı Hafıza Dosyası Tahrifi ile Suçladı

Cezayir, Fransa'da Aşırılıkçı Çevreleri Suçladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'daki bazı aşırılık yanlısı grupların, ülkesinin geçmişteki sömürge suçlarını unutturmaya çalıştığını ifade etti.

Ulusal Göç Günü Mesajı

Tebbun, 17 Ekim 1961'deki Paris Katliamı'nın 63. yılı dolayısıyla Cezayir halkına gönderdiği mesajda, böyle trajik olayların ulusal bağları güçlendirdiğini söyledi.

Hafıza Dosyası Üzerine Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı, "Hafıza dosyası" noktasında adalet ve hak ilkesine bağlı kalınması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, bu dosyanın tahrif edilmeye çalışıldığını da vurguladı.

17 Ekim Etkinlikleri

Cezayir'de her yıl 17 Ekim'de, 1961 Paris Katliamı'nda yaşamını yitirenler anısına "Ulusal Göç Günü" etkinlikleri düzenleniyor.

Fransa'nın Yükümlülükleri

Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Fransa’nın 17 Ekim 1961'deki bu trajik olayı resmen tanımasını ve özür dilemesini istedi.

Tarihi Olayın Kısa Geçmişi

17 Ekim 1961'de, Paris'te Cezayir’in bağımsızlık mücadelesini destekleyen yaklaşık 30 bin kişi barışçıl bir gösteri düzenlemiş, bu gösteriye polis müdahale etmiştir. Müdahalede 300’den fazla Cezayirli hayatını kaybetmiştir.

Macron'un Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Ekim 2021'de, dönemin polis müdürü Maurice Papon'un işlediği suçların affedilemez olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Cezayir ile çeşitli işbirlikleri ve ortak tarihçiler komisyonu kurulması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

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