Cezayir, Fransız Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Cezayir'den Fransa'ya Sert Uyarı

Cezayir, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Fransız istihbaratının ülkedeki istikrarı sarsma çabalarına ağır bir dille yanıt verdi.

Alınan bilgilere göre, Cezayir hükümeti, Fransa'nın eski terör yapılanmalarını yeniden harekete geçirmek için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. el-Moudjahid gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Romatet, Dışişleri Bakanlığına çağırılarak bu durum hakkında bilgilendirildi.

Terörist İtirafları

Haberde, Fransız istihbaratının istikrar bozucu eylemleri desteklediğine dair kanıtların ortaya çıktığı vurgulandı. Cezayir resmi televizyonuna konuşan İsa Muhammed Emin isimli eski bir terörist, Fransa'nın komplolar düzenlediğini itiraf etti.

Fransa Büyükelçisi'nin geçen hafta Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve bu süreçte "ağır bir dille" uyarıldığı belirtildi. Cezayir makamları, Fransa'nın eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı mesajını iletti.

Cezayir'in Egemenlik Vurgusu

Cezayir yetkilileri, Fransız Büyükelçi’ye, ülkenin egemenliğine yönelik sürekli saldırılar karşısında Cezayir'in "elleri bağlı kalmayacağını" ifade etti. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin yükselmesine neden olabilir.