Cezayir, Gazze'deki Sağlık Tesislerine Yönelik Saldırılar İçin BMGK'yi Topluyor

Cezayir, Acil BMGK Toplantısı Düzenliyor

Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) yarın acil olarak toplayacaklarını açıkladı.

Bendjama, Cezayir'in ocak ayı için BMGK başkanlığını devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Filistin meselesinin Cezayir için her zaman öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. 20 Ocak'ta Filistin konusunda üst düzey katılımcıların yer alacağı bir BMGK oturumu düzenleneceğini belirten Bendjama, aynı zamanda bu ay içindeki toplantının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) durumunu ele alacağını ifade etti.

Koordinasyon ve Yeni Karar Tasarısı

Bendjama, "Yarın bizim talebimiz üzerine İsrail'in Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılarını görüşmek için BMGK toplanacak," dedi. Filistinli meslektaşlarıyla koordineli bir şekilde gerekli her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirten Bendjama, Gazze ile ilgili yeni bir karar tasarısının hazırlanıp hazırlanmayacağının ise BMGK üyeleriyle yapılacak istişarelere bağlı olduğunu aktardı.

Bendjama, BMGK'nin Arap üyesi olarak bölge meselelerinin başlıca odak noktaları arasında olacağını, bunlar arasında Lübnan, Suriye, Sudan ve Yemen'in de yer aldığını belirtti.

Suriye İle İlgili Değerlendirmeler

Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak da konuşan Bendjama, BMGK'nin 2254 sayılı kararının zaman aşımına uğradığını kabul etse de temel ilkelerinin geçerli olduğunu ifade etti. Cezayir'in Suriye ile uzun yıllara dayanan dostane ilişkileri olduğunu vurgulayan Bendjama, amaçlarının Suriye halkının kendi süreçlerini yürütmesine destek vermek olduğunu aktardı.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yaptırım listesinden çıkarılmasıyla ilgili olarak 8 Ocak'ta Suriye'ye dair bir BMGK oturumu düzenleneceğini belirten Bendjama, bu konunun konseyin karar vermesi gereken bir mesele olduğunu ifade etti.

"Suriye halkına en iyi yardımın nasıl sağlanacağı konusunu ele almalıyız. Yaptırım listesinden çıkarılma meselesi de bu bağlamda düşünülmeli," diyerek bu konunun önemine dikkat çekti.