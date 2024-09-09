Abdülmecid Tebbun'un Seçimi ve Kazanma Süreci

Cezayir'in 10. ve mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 7 Eylül tarihinde yapılan erken seçimlerde oyların %94,65'ini alarak 5 yıl daha görevine devam edecek. Tebbun, 2019 yılında yaşanan kitlesel halk protestoları sonrasında göreve gelmişti.

Seçim Sonuçları ve Katılım Oranı

Cezayir Seçim Kurulunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Tebbun, %48 katılım oranıyla yüksek bir oy oranına ulaştı. Seçimlerde, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin adayı Abdulaali Hassani Şerif %3,17, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise %2,16 oy aldı.

Erken Seçim ve Tebbun’un Beklentileri

June ayında yapılan açıklamada, Adbülmecid Tebbun, aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin erkene alınacağını ifade etti. Erken seçim kararı teknik sebeplerle alındığını belirtti ancak detay vermedi.

Seçim Sloganı ve Kampanya

Tebbun, seçim kampanyası boyunca "Muzaffer bir Cezayir için" sloganını kullandı. Diğer adayların kampanya sloganları ise Şerif için "Fırsat", Uşuşi için "Yarın için bir vizyon" oldu. Cezayir halkı, Tebbun’un liderliğinde önemli gelişmelere imza atıldığını düşünüyor.

Ekonomik Zorluklar ve Siyasi Dönemler

Tebbun'un Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca, Cezayir, ekonomik krizle mücadele ediyordu. 20 yıllık Abdulaziz Buteflika dönemi sonrası yaşanan yolsuzluklar ülkenin mali yapısını zayıflatmıştı. Ancak Tebbun, Cezayir'in halkıyla birlikte kalkınma yoluna girdiğini belirtiyor.

Geçmişi ve Hızlı Başbakanlık Dönemi

1945 yılında doğan Tebbun, kısa süreli başbakanlık deneyiminin ardından, Buteflika döneminde önemli bir figür olarak anılmaya başladı. Ancak 2017 yılında başbakanlıktan ihraç edilmesi, kendisini bu dönemin kurbanlarından biri olarak görmesine yol açtı.

Sonuç Olarak

Cezayir, yeni bir döneme girerken, Tebbun'un bağımsız aday olarak aldığı destek ve siyasi koalisyonlar ile ülkenin geleceğini şekillendireceği bekleniyor.