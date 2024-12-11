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Cezayir, İsrail'in Suriye Topraklarını İşgal Girişimini Şiddetle Kınadı

Cezayir, İsrail'in Suriye topraklarını işgal girişimini güçlü bir dille kınayarak uluslararası topluma ortak tutum çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 05:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 05:03
Cezayir, İsrail'in Suriye Topraklarını İşgal Girişimini Şiddetle Kınadı

Cezayir, İsrail'in İşgal Girişimine Sert Tepki Verdi

Cezayir, İsrail ordusunun, Suriye'deki gelişmeleri fırsat bilerek topraklarını işgal etme girişimini şiddetle kınadı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla birleşik bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.

Sert Kınama ve Açıklama

Açıklamada, "Cezayir, siyonist yapının (İsrail) ordusunun, Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı iptal ettiğini duyurarak işgal altındaki Golan'daki tampon bölgeye el koymak suretiyle Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve topraklarına saldırdığını güçlü bir şekilde kınıyor." denildi. Ayrıca, İsrail ordusunun bu girişimi, Suriye’nin mevcut durumunu ve bölgedeki istikrarsızlığı fırsat olarak gördüğüne de dikkat çekildi.

Uluslararası Destek ve Suriye'nin Egemenliği

Cezayir, Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek amacıyla meşru haklarını korumaya kararlı olduğunu belirtti. Cezayir, Suriye'deki işgale karşı uluslararası toplumu ortak bir eylem sergilemeye davet etti.

İsrail'in Golan Tepeleri'nde Saldırıları

İsrail ordusu, 8 Aralık'ta Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, bu bölgeyi 1967'den bu yana işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölgenin sınırlarını belirlemiştir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" belirtmişti. İsrail ordusu, Golan'daki tampon bölgeyi işgaline dair görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

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