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Cezayir, İsrail'in Yemen'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Cezayir, İsrail'in Yemen'deki saldırılarını sert bir dille lanetledi ve uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 01:26
Cezayir, İsrail'in Yemen'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Cezayir, İsrail'in Yemen'e Yaptığı Saldırıya Tepki Gösterdi

Cezayir, İsrail'in Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı ve çevresindeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cezayir, kardeş Yemen'e karşı gerçekleştirilen bu açık siyonist saldırıyı lanetlemektedir" denildi.

Saldırılar ve Stratejik Hedefler

Açıklamada, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarının, bölgedeki mutlak hegemonyasını pekiştirmek ve işlediği sayısız suçlardan dikkati uzaklaştırmak amacıyla yürütülen düzenli bir gerilim stratejisinin parçası olduğu belirtilmiştir.

Uluslararası Tepkiler ve Hesap Vermek

Yapılan açıklamada ayrıca, İsrail'in uluslararası kınamaları hiçe sayarak meydan okumalarını sürdürdüğü vurgulandı. Cezayir, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, işgalci İsrail'in eylemlerini sorgulaması ve hesap vermesini talep etti.

Yemen'deki Son Durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılara yanıt olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymuş, bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, 19 Temmuz 2023'te Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracı ile hedef almış, sonuç olarak 1 ölü ve çok sayıda yaralı meydana gelmiştir.

Hudeyde Limanı'na Düzenlenen Saldırı

Geçtiğimiz akşam, İsrail'in Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı gerçekleştirildi. Yemenli yetkililer, bu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını bildirdi.

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