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Cezayir, Lübnan'a 30 Bin Ton Akaryakıt Gönderdi

Cezayir, Lübnan'daki elektrik krizine çözüm amaçlı 30 bin ton akaryakıt gönderdi. İlgili tanker Trablusşam Limanı'na ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 23:55
Cezayir, Lübnan'a 30 Bin Ton Akaryakıt Gönderdi

Cezayir'den Lübnan'a Elektrik Yardımı

Cezayir, Lübnan'daki elektrik krizine cevap verme amacıyla gönderdiği 30 bin ton akaryakıt, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam Limanı'na ulaştı. Bu akaryakıt, elektrik üretiminin yeniden başlatılması için ilk yardım paketi olarak değerlendiriliyor.

Açıklama ve Prosedür

Cezayir devlet şirketi Sonatrach'tan gelen yazılı açıklamada, "Akaryakıt yüklü gemimiz, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra yükünü Lübnan'ın Trablusşam Limanı'nda boşaltmaya hazırlanıyor." denildi. Tankerin, Abdulmecid Tebbun liderliğindeki Cezayir hükümetinin talimatı doğrultusunda 22 Ağustos'ta Skikda Limanı'ndan yola çıktığı ifade edildi.

Yardımın İçeriği ve Gayesi

Açıklamada, elektrik santrallerinin tekrar devreye alınması ve elektrik arzının yeniden sağlanması amacıyla gönderilen 30 bin tonluk ilk yük, enerji verimliliği açısından yüksek kaliteli ve düşük kükürt içeren özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Karşılama Töreni

Gemi, Cezayir'in Lübnan Büyükelçisi Reşid Belbaki ve Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad tarafından Trablusşam Limanı'nda karşılandı.

İletişim ve İşbirliği

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi, 18 Ağustos tarihinde telefonda görüştü. Bu görüşme sonrasında, Lübnan'daki elektrik kesintisi krizinin çözümüne yardımcı olmak amacıyla Cezayir’in hızla yardım göndereceği açıklandı.

Lübnan'da Elektrik Sorunu

2019'dan bu yana Lübnan genelinde elektrik hizmetinin sadece 4 saat ile sınırlı olduğu ve bu durumun, ülkenin güneyindeki Zahrani Tesisleri'nin yakıt yetersizliği nedeniyle durduğu bilgisi verildi. Ekonomik kriz yüzünden Lübnan Merkez Bankası, elektrik üretimi için sübvanse edilen desteği kesmiş durumda. Ülke, sadece petrol ile elektrik üretebildiğinden, bu yardım hayati önem taşıyor.

Lübnanlıların büyük bir kısmı, devlet elektriğinin sağladığı 4 saat dışında özel jeneratörler kullanmak zorunda kalıyor.

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