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Cezayir-Mali sınırında gerilim: Askeri tatbikatla diplomatik tansiyon yükseldi

Mali ile diplomatik kriz yaşayan Cezayir, iki ülkenin sınır bölgesinde gerçek silahlarla askeri tatbikat yaptı. Cezayir Savunma Bakanlığı, tatbikatta savaş uçakları, paraşütçüler ve kara kuvvetlerinin yetkinliklerinin test edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:14
Cezayir-Mali sınırında gerilim: Askeri tatbikatla diplomatik tansiyon yükseldi

Mali ile sınır komşusu olan Cezayir, ülkenin güneyindeki Burc Baci Muhtar bölgesinde gerçek silahlarla askeri tatbikat düzenledi. Cezayir Savunma Bakanlığı, tatbikatın Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha tarafından izlendiğini ve tatbikatta savaş uçaklarının havada yakıt ikmali yapması, paraşüt birliklerinin sınır bölgesine inmesi, savaş helikopterleriyle desteklenen kara birliklerinin harekatı gibi askeri becerilerin test edildiğini bildirdi.

Cezayir, Mali ile Aralık 2023’te diplomatik ilişkilerini askıya aldığı ve Mali yönetiminin 6 Şubat’ta "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşmasının" iptal ettiğini ilan ettiği bir dönemde, iki ülke arasındaki sınırda gerçek silahlarla askeri tatbikat gerçekleştirdi. Cezayir’in arabulucu olduğu 2015 yılında imzalanan anlaşma, Mali’nin kuzeyinde Tuareglerin "Azavad" olarak adlandırdığı bölgede Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirlerde yaşanan şiddeti bitirmeyi amaçlamıştı.

Mali’de CMA ve hükümet arasında yaşanan gerginlik, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) ülkeden ayrılmasıyla tetiklenmişti. MINUSMA’nın kuzeydeki kamplarını orduya devretmesi, CMA’nın tepkisine neden olmuştu. CMA, bazı kampların anlaşma kapsamında kendilerine ait olan bölgede bulunduğunu savunarak, kampların ordunun eline geçmesini kabul etmemişti. Temmuz ve aralık ayları arasında gerçekleşen MINUSMA’nın çekilmesi sırasında, ordu ile eski isyancılar arasında çatışmalar çıkmış ve CMA, orduyu anlaşmayı bozmakla itham etmişti.

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