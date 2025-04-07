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Cezayir, Mali Uçuşlarına Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Cezayir, Mali'den gelen ve bu ülkeye giden uçuşlar için hava sahasını kapattığını duyurdu. Gerekçe, tekrar eden hava sahası ihlalleri.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:34
Cezayir, Mali Uçuşlarına Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Cezayir, Mali Uçuşlarına Hava Sahasını Kapatıyor

Cezayir, tekrar eden ihlaller nedeniyle, Mali'den gelen ve Mali'ye giden tüm uçaklar için hava sahasını kapattığını açıkladı. Bu karar, 7 Nisan itibarıyla geçerli olacak.

Mali'nin İhlalleri Gerekçe Gösterildi

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mali hükümetinin Cezayir hava sahasını ihlal ettiğinin altı çizildi. Daha önce Mali Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'i, Mali'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmekle suçlayarak, Cezayir Büyükelçisinin geri çağrılacağını duyurmuştu.

Cezayir Tarafından Gelen Tepkiler

Cezayir ise bu iddiaları reddederek, Mali'deki büyükelçisini istişare amaçlı geri çağıracağını bildirdi. Sahel Devletleri İttifakı'nın diğer iki üyesi olan Burkina Faso ve Nijer de, Cezayir Büyükelçilerini geri çağıracaklarını açıkladı.

İHA'nın Düşürülmesi Tartışma Yarattı

Mali, 31 Mart gecesi Cezayir sınırı üzerinde uçan bir İHA'nın sınır ihlali yapmadığını, ancak yine de düşürüldüğünü belirtti. Cezayir ise, İHA'nın 2 kilometre Cezayir hava sahasına girdiğini ve bu nedenle düşürüldüğünü ifade etti.

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