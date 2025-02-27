Cezayir Meclisi, Fransa Senato Başkanı Larcher'in Batı Sahra Ziyaretini Kınadı

Cezayir Meclisi'nden Sert Tepki
Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher'in Fas ziyareti sırasında Batı Sahra bölgesine gerçekleştirdiği ziyareti kınadı.
Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Larcher'in Batı Sahra'ya yaptığı ziyaretin "tehlikeli bir gaf""Fransız aşırı sağcıdan tehlikeli bir gaf"Fransa'nın siyasetine hakim olan aşırı sağın etkisini Açıklamada, Larcher'in ziyareti;nin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarını ihlal ettiği vurgulandı. Larcher'in bu ziyareti, Batı Sahra halkının hakkına ve iradesine meydan okuma Bunun yanı sıra, Larcher'in ziyareti "Batı Sahra'daki hukuki durumu görmezden gelmek" ve uluslararası meşruiyetle uyuşmayan sömürgeci politikaları sürdürme Cezayir parlamentosunun alt kanadı Millet Meclisi, Larcher'in ziyaretine tepki olarak Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldığını Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı; topraklarına kattıktan sonra Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yönetim arasında çatışmalar başlamıştır. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi; Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir. 1991'de Birleşmiş Milletler;in arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili görüşmeler başarılı olamamış ve bölgedeki gerginlik devam etmektedir.
Uluslararası Hukuka İhlal
Millet Meclisi'nden Önemli Açıklama
Batı Sahra Sorunu
Açıklamada, Larcher'in ziyareti;nin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarını ihlal ettiği vurgulandı. Larcher'in bu ziyareti, Batı Sahra halkının hakkına ve iradesine meydan okuma Bunun yanı sıra, Larcher'in ziyareti "Batı Sahra'daki hukuki durumu görmezden gelmek" ve uluslararası meşruiyetle uyuşmayan sömürgeci politikaları sürdürme Cezayir parlamentosunun alt kanadı Millet Meclisi, Larcher'in ziyaretine tepki olarak Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldığını Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı; topraklarına kattıktan sonra Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yönetim arasında çatışmalar başlamıştır. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi; Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir. 1991'de Birleşmiş Milletler;in arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili görüşmeler başarılı olamamış ve bölgedeki gerginlik devam etmektedir.
Bunun yanı sıra, Larcher'in ziyareti "Batı Sahra'daki hukuki durumu görmezden gelmek" ve uluslararası meşruiyetle uyuşmayan sömürgeci politikaları sürdürme Cezayir parlamentosunun alt kanadı Millet Meclisi, Larcher'in ziyaretine tepki olarak Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldığını Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı; topraklarına kattıktan sonra Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yönetim arasında çatışmalar başlamıştır. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi; Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir. 1991'de Birleşmiş Milletler;in arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili görüşmeler başarılı olamamış ve bölgedeki gerginlik devam etmektedir.
Cezayir parlamentosunun alt kanadı Millet Meclisi, Larcher'in ziyaretine tepki olarak Fransa Senatosu ile ilişkilerini askıya aldığını Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı; topraklarına kattıktan sonra Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yönetim arasında çatışmalar başlamıştır. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi; Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir. 1991'de Birleşmiş Milletler;in arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili görüşmeler başarılı olamamış ve bölgedeki gerginlik devam etmektedir.
Fas, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı; topraklarına kattıktan sonra Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yönetim arasında çatışmalar başlamıştır. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi; Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia etmektedir.
1991'de Birleşmiş Milletler;in arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının ardından Batı Sahra'nın statüsü ile ilgili görüşmeler başarılı olamamış ve bölgedeki gerginlik devam etmektedir.