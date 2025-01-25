Cezayir Meclisi, Resmi Gazetenin Fransızca Nüshasını Kaldırmayı Öneriyor

Cezayir Meclisinde Tarihi Gelişme

Cezayir parlamentosu, resmi gazetenin Fransızca nüshasının kaldırılması için tarihi bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Ulusal Halk Meclisi'ndeki 462 sandalye arasında 39 temsilciliği olan Barış Toplumu Partisi, bu girişimin başını çekiyor.

Anayasa Gerekçesi

Taslağın en önemli gerekçelerinden biri, anayasada belirtilen “ülkenin resmi ve ulusal dili Arapçadır” ifadesi. Hazırlanan teklif, ülkede egemenlik göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Zekeriya Bilhayr öncülüğündeki bu grup, yasal düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyor.

Geçici Nüsha İddiası

Taslakta, “28 Mayıs 1964'te çıkarılan” bir cumhurbaşkanlığı kararnamesine atıfta bulunularak, resmi gazetenin yalnızca Arapça olarak çıkmasını öngören bir düzenleme yer alıyor. Bu bağlamda, Fransızca nüshanın “geçici” olması gerektiği vurgulanıyor.

Hukuki Egemenlik Vurgusu

Meclise sunulması beklenen ve 23 maddeden oluşacak teklif, resmi gazetenin yalnızca Arapça olarak yayımlanacağı ve bu sayede Cezayir’in “hukuki egemenliğin gereğinin” yerine getirileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Cezayir’in onayladığı uluslararası anlaşmaların metin eklerinin, ilgili ülkelerin dillerinde veya İngilizce olarak yayımlanması öneriliyor.