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Cezayir, Netanyahu’nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Cezayir, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan’da kurulmasını öneren açıklamalarını güçlü şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 05:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 05:08
Cezayir, Netanyahu’nun Filistin Devleti Açıklamasını Kınadı

Cezayir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarını güçlü bir şekilde kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "$Cezayir, işgalci İsrail hükümeti Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu), kardeş Suudi Arabistan'a yönelik, Filistin halkının kendi toprakları dışına yerleştirilmesi ve Suudi Arabistan topraklarında kendi devletini kurmasıyla ilgili açıklamalarını güçlü bir şekilde kınadığını ve kategorik olarak reddettiğini belirtir.$" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun söylemlerinin utanç verici olduğu vurgulanarak, Cezayir'in Suudi Arabistan'ın yanında olduğu ve bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü girişime karşı olduğu kaydedildi.

Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat tarihinde, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Suudi Arabistan'ı hedef alarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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