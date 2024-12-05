DOLAR
34,76 -0,26%
EURO
36,78 -0,15%
ALTIN
2.944,09 -0,39%
BITCOIN
3.353.772,44 2,63%

Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nden Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki

Cezayir, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ifade özgürlüğü konusundaki eleştirilerine güçlü bir şekilde yanıt vererek iç işlerine müdahale olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:02
Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nden Avrupa Parlamentosu'na Sert Tepki

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Eleştirilerini Kınıyor

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ülkenin ifadeye özgürlüğü konusundaki değerlendirmelerini "ülkenin iç işlerine müdahale" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadığını duyurdu.

Boualem Sansal'ın Tutuklanması Sonrası Başlayan Eleştiriler

Cezayirli yazar Boualem Sansal'ın tutuklanmasının ardından, bazı Fransız Avrupa Parlamentosu üyeleri, Cezayir'de özgürlük ve ifade özgürlüğü konularında eleştiriler yöneltmişti. Bu durum üzerine Cezayir Ulusal Halk Meclisi, yazılı bir açıklama yaparak, Cezayir'in iç işlerine yapılan tüm müdahaleleri güçlü şekilde kınadığını vurguladı.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu üyelerinin Cezayir'deki özgürlükler hakkında müzakereler yapmasını "aşağılık bir iş" olarak değerlendirilirken, Fransız yeni-sömürge lobilerine yönelik eleştiriler de öne çıktı. Özellikle, Cezayir'i Avrupa Parlamentosu'nda "haydut devlet" olarak tanımlayan Marine Le Pen'in yeğeni Marion Maréchal Le Pen gibi isimler, yazar Sansal'ın tutuklanması sonrası Cezayir'i hedef aldı.

Boualem Sansal'ın Geçmişi ve Tutuklanma Gerekçesi

Boualem Sansal, Fransa'ya gitmeden önce 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında Cezayir Sanayi Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulundu. Fransa'da, İsrail ve Fransa gibi ülkeleri desteklerken yanı sıra, Müslümanlara ve Cezayir devrimine karşı yönelttiği eleştirilerle dikkat çekti. Cezayir'e döndükten birkaç gün sonra ise, Batı Cezayir'deki Vahran ve Muasker valiliklerinin 1830'da Fransızlar tarafından sömürgeleştirilmeden önce Fas toprakları olduğu yönündeki beyanatları sonrasında tutuklandı.

Cezayir Yargısından Açıklama Yok

Cezayir yargısı, Sansal'ın tutuklanmasının gerekçesine dair herhangi bir resmi açıklama yapmaya yanaşmadı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi
2
Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi
3
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı
5
MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de
6
New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor