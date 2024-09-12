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Cezayir ve Fransa Arasındaki Batı Sahra Gerilimi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa ile ilk resmi teması gerçekleştirdi; Batı Sahra gerilimi sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:12
Cezayir ve Fransa Arasındaki Batı Sahra Gerilimi

Cezayir ve Fransa'da Yeni Bir Temas Süreci

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın Batı Sahra ile ilgili gelişmelerine yanıt olarak Paris Büyükelçisini geri çektiği temmuz ayından bu yana ilk defa bir Fransız yetkiliyi kabul etti.

İlk Resmi Görüşme

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tebbun'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Afrika ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Anne-Claire Legendre'yi kabul ettiği bildirildi. Legendre'nin, Tebbun'a Macron'un mesajını taşıdığı belirtildi. Ancak mesajın detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Fas ve Fransa İlişkileri

Fas Kraliyet Divanı, Macron’un, Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektuba dair açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa’nın, Fas'ın egemenliği altındaki Batı Sahra için özerklik planını, sorunun çözümü açısından uygun bulduğu ifade edildi.

Cezayir'in Tepkisi

Cezayir, 30 Temmuz'da Fransa'nın Batı Sahra sorununa verdiği destek nedeniyle Paris Büyükelçisi Said Musa’yı geri çekme kararı aldı. O tarihten bu yana resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Seçim Tebrikleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir’de 7 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 94 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tebbun’u telefonla arayarak tebrik etti.

Batı Sahra Sorunu Nedir?

Fas'ın 1975'te Batı Sahra'yı ilhak etmesi sonrası, Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik devam ediyor. Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia ediyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında BM'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas'a karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ancak o tarihten bu yana Batı Sahra’nın statüsü ile ilgili müzakereler sonuç vermemiştir.

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