Cezayir ve Güney Afrika: İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda Hesap Vermeli

Cezayir ve Güney Afrika'dan İsrail'e UAD Çağrısı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Tebbun, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkesini ziyaret eden mevkidaşıyla önemli bir konuyu ele aldıklarını belirtti.

Güney Afrika'nın Çabaları Takdir Edildi

Tebbun, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki suçlarını uluslararası mahkemelerde yargılama çabalarına övgüde bulunarak, bu ülkenin UAD'ye yaptığı başvuruyu desteklediğini ifade etti. Tebbun, iki ülkenin, BM Güvenlik Konseyi sisteminde reform ile adaletin sağlanması için Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği içindeki çalışmalarını artırma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Ramaphosa'dan Dava Bilgisi

Ramaphosa, İsrail'le ilgili başlattıkları davanın ayrıntılarını Tebbun'a iletti. Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle açtıkları davaya birçok ülkeden destek aldıklarını belirten Ramaphosa, "Filistin'de uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyoruz ve tüm ezilen halklarla dayanışma içindeyiz," dedi.

İnsani Yardım ve Çözüm Çağrısı

Ramaphosa, saldırıların durdurulması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye acil insani yardım sağlanması çağrısını yineledi. İki lider, Filistin'deki çatışmanın kalıcı çözümünün, Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının verilmesi olduğunda hemfikirdir.

Daha önce, Güney Afrika geçen yıl Kasım ayında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurmuştu. 29 Aralık 2023'te ise, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı UAD'ye dava açtı.