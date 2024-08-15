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Cezayir ve İngiltere'den Gazze'deki Ateşkes Vurgusu

Cezayir ve İngiltere, Gazze'de kalıcı ateşkesin Orta Doğu'daki gerginliği azaltmadaki önemi üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:38
Cezayir ve İngiltere'den Gazze'deki Ateşkes Vurgusu

Cezayir ve İngiltere'den Ortak Açıklama

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İngiliz mevkidaşı David Lammy, Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılmasının yalnızca Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkesle mümkün olabileceğini belirtti.

Telefon Görüşmesi Detayları

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Attaf ve Lammy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlardaki olumlu ilişkilerden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Stratejik Diyalog Toplantısı

Bakanlar, ayrıca Cezayir-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncü oturumunun yakın zamanda Cezayir'de dışişleri bakanları seviyesinde yapılması konusunda da mutabık kaldılar.

Filistin'deki Durum

Görüşme sırasında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere dair de bilgi alışverişinde bulunuldu. Bakanlar, Gazze'deki kalıcı ateşkesin, Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çabalarının temel unsuru olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Kaybılar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, 16.314’ü çocuk, 10.980’i kadın olmak üzere toplamda 39.965 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 92.294 kişi de yaralandı.

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