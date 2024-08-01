Cezayir ve İran, Heniyye Suikastını ve Filistin Meselesini Görüştü

Cezayir ve İran, Filistin Meselesini Değerlendirdi

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da hedef alındığı suikast ve Filistin meselesini görüştü.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Attaf ve Bakıri'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede, İsrail'in bölgedeki çatışmaları tırmandırması ve Orta Doğu'da farklı cephelerdeki çatışmaların artması bağlamında Filistin meselesindeki gelişmeler ele alındı.

İki bakan, Heniyye'nin uğradığı suikastın etkilerini ve Filistin halkına yönelik acımasız saldırıların durdurulması için Arap ve İslam dünyasının uluslararası kurum ve kuruluşlar düzeyinde daha yoğun çabalar göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, görüşmede, İsrail’in çatışmaları genişleterek bölgeyi daha büyük savaşlara sürükleme girişimlerinin önlenmesi çağrısında bulunuldu.