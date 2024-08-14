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Cezayir ve Nijer Arasındaki İlişkiler Yeniden Canlanıyor

Cezayir ve Nijer, tarihi dostluk temelinde ilişkilerini yeniden güçlendirmek için önemli bir anlaşmaya vardı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 04:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 04:01
Cezayir ve Nijer Arasındaki İlişkiler Yeniden Canlanıyor

Cezayir ve Nijer Arasında Tarihi Anlaşma

Cezayir ve Nijer, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma, iki ülkenin 'iyi komşuluk, kardeşlik ve dostluk' temelinde iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Görüşmeler Cezayir'de Gerçekleşti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ve beraberindeki heyeti resmi olarak kabul etti. Zeine'nin Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, heyet, Nijer Devlet Başkanı General Abdurrahmane Tchiani tarafından gönderilmişti.

İlişkilerin Zarar Görmesine Dikkat Çekildi

Nijer Başbakanı Zeine, 26 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar gördüğünü belirtti. Zeine, "Bu olaylardan sonra ilişkilerin yeniden canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Nijer, Cezayir'i dost bir ülke olarak görmekte ve bu süreçte yanımızda olmasını istemekteydi," sözlerine yer verdi.

Uluslararası Durum ve Cezayir'in Tutumu

Daha önce Cezayir, Nijer'deki anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuş, ancak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) askeri müdahale önerisine karşı çıkmıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, bölgedeki liderlere Nijer'e karşı zor kullanmaktan kaçınmaları için çağrıda bulunmuştu. Ayrıca Cezayir, askeri darbenin yapıldığı gün, Fransız savaş uçaklarının Nijer üzerinde operasyon gerçekleştirmesine izin vermediğini bildirmiştir.

Olayların Sonrası

General Tchiani liderliğindeki yönetim, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un 'vatana ihanet' ve 'teröre finansman sağlamak' gibi suçlardan yargılanacağını açıklamıştı. Bazum, 26 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ev hapsinde tutulmaktadır.

Bu gelişmeler, Cezayir ve Nijer arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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