Cezayir ve Rusya Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Cezayir ve Rusya askeri iş birliğini güçlendirme görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Şengeriha, Rus yetkili Şugayev'i kabul etti

Cezayir Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şengeriha, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Şengeriha, Dmitriy Şugayev'i resmi olarak kabul etti ve görüşmede taraflar askeri iş birliğinin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Şengeriha, ziyaretin "Cezayir ile Rusya arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirmek için yeni bir aşamayı oluşturduğu"nu; görüşmenin ise iki askeri kurum arasındaki ortaklığı genişletmeye odaklandığını vurguladı.

Şengeriha, ülkesinin bölgesel ve küresel jeopolitik gerilimlere rağmen dış politika yaklaşımında uluslararası hukuka saygı ve ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ilkelerine bağlı kaldığını; Cezayir’in dost ülkelerle çok yönlü ortaklıklar inşa etmeye, diyalog ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayalı bir ilişkiler ağı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Askeri iş birliği çerçevesinde, Rus donanmasına ait "Novorossiysk" denizaltısı ile kurtarma römorkörü "Lakov Grebelskii", 14 Eylül tarihinde Cezayir’e demirlemişti.

Cezayir, Afrika kıtasında Moskova’nın en önemli askeri müttefiklerinden ve bölgedeki en büyük Rus silahı alıcılarından biri olarak değerlendiriliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)'nün Mart 2023 raporuna göre Cezayir, Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü büyük Rus silah ithalatçısı konumunda bulunuyor.

Raporda ayrıca Moskova'nın, denizaltıların da aralarında bulunduğu Cezayir ordusunun silah ve savaş sistemleri ihtiyacının %50'den fazlasını karşıladığı ifade ediliyor.